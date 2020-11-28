تجاوزت الرصيف والجُزر الوسطية.. الأمطار تغمر شوارع حفر الباطن

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على حفر الباطن منذ الأمس وحتى اليوم (السبت) في غرق بعض الشوارع الرئيسية.
واضطر الدفاع المدني والمرور إلى إغلاق طريق الملك فيصل لارتفاع منسوب المياه وحفاظاً على سلامة قائدي المركبات.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور تجاوز منسوب المياه الجُزر الوسطية والأرصفة في بعض الشوارع الرئيسية بسبب ضعف التصريف.
اللهم أغثنا
اللهم صيباً نافعاً
مطرنا بفضل الله ورحمته
في السناب متابعة خاصة ومباشرة#سيول وبحور من #حفرالباطن للرقعي اليوم السبت 1442/4/13هـ مقطع متداول
والسحب الرعدية الممطرة الساعة6:45 في محيط القصيم وعلى الشمالية وتهامة الباحة وغرب الوشم وسدير والكويت عليها امطار غزيرة جداً pic.twitter.com/JET1n6gnF2
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 28, 2020
فيديو | مراسل #الإخبارية: طريق الملك فيصل في #حفر_الباطن مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه من الساعة 11 من مساء أمس.. ولا يوجد تجاوب من أمانة #حفر_الباطن حتى الآن#نشرة_النهار pic.twitter.com/RVsRDNNRzU
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 28, 2020
الامطار تسقي الارض ورائحة المطر 🌧 تفوح بالاجواء ربنا لاتحرمنا خيرك وعطاك ولا تحرم موتانا وموتى المسلمين رحمتك وعفرانك : اللهم صيباً نافعاً💫#حفر_الباطن_اليوم pic.twitter.com/uHnY0Hd8Er
— ✍️فريح بن دغيم اللامي الشمري✍️ (@alfadey) November 28, 2020
وفق “أخبار 24”.