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أخبار محلية > تجاوزت الرصيف والجُزر الوسطية.. الأمطار تغمر شوارع حفر الباطن
28/11/2020   11:53 م

تجاوزت الرصيف والجُزر الوسطية.. الأمطار تغمر شوارع حفر الباطن

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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على حفر الباطن منذ الأمس وحتى اليوم (السبت) في غرق بعض الشوارع الرئيسية.

واضطر الدفاع المدني والمرور إلى إغلاق طريق الملك فيصل لارتفاع منسوب المياه وحفاظاً على سلامة قائدي المركبات.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تجاوز منسوب المياه الجُزر الوسطية والأرصفة في بعض الشوارع الرئيسية بسبب ضعف التصريف.

وفق “أخبار 24”.

تجاوزت الرصيف والجُزر الوسطية.. الأمطار تغمر شوارع حفر الباطن

أخبار محلية
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