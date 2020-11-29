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أخبار المناطق > بالفيديو.. استشاري يوضح حقيقة ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض القلبية مع تقدم العمر
29/11/2020   9:34 ص

بالفيديو.. استشاري يوضح حقيقة ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض القلبية مع تقدم العمر

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أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن نسبة الإصابة بالأمراض القلبية تزيد مع التقدم العمر، مبيناً أن الأمر لا يتعلق بأمراض القلب فقط لكن السكري والضغط وغيرهما من الأمراض أيضاً.  

وقال النمر في مقطع فيديو توعوي، إن مسألة زيادة الإصابة بأمراض القلب مع تقدم العمر ليس لزاماً حدوثها، ولكنها ترتبط بمدى الاهتمام بالصحة.  

ولفت إلى أن الحفاظ على الصحة وممارسة الرياضة بشكل يومي يُقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض حتى مع تقدم العمر.  

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري يوضح حقيقة ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض القلبية مع تقدم العمر

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