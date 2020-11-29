فوز “فيروز” و”بريدة” و”عوايد” بالمراكز الأولى بمسابقة “الملواح” في مهرجان الصقور

فازت الصقور “فيروز” و”بريدة” و”عوايد” بالمراكز الأولى في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة، وأقيمت المسابقة أمس (السبت) بملهم شمال مدينة الرياض.
وحصل على المركز الأول لشوط شاهين فرخ للمحترفين؛ “فيروز” لصاحبه أمين الملاح، حيث قطع 400 متر في 18 ثانية و128 جزءا من الثانية، وفي المركز الثاني “مداوي” لصاحبه عمر المطيري الذي قطع المسافة في 18 ثانية و702 جزء، وثالثاً “شلوى” لصاحبه حميد المنصوري، بـ18 ثانية و784جزءا.
وفي الشوط الثاني وهو لفئة “شاهين قرناس” للمحترفين السعوديين، فقد فاز بالمركز الأول “بريدة” لصاحبه أمين الملاح بزمن 17 ثانية و698 جزءاً من الثانية، وجاء “هوس” ثانيا لصاحبه ناصر المري، وثالثاً “جالود” لصاحبه فلاج الدوسري.
وكان الشوط الثالث لفئة “شاهين فرخ” للملاك السعوديين، وفاز بالمركز الأول فيه “عوايد” لصاحبه طلال العتيبي، بزمن 17 ثانية و659 جزءا من الثانية، والثاني “مشاكل” لصاحبه هاني المطيري، والمركز الثالث “عدلة” لصاحبه هياف السبيعي. وفق “أخبار 24”.
ويكرم المهرجان الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى من كل شوط للأشواط النهائية للمسابقة (كؤوس الملك عبد العزيز)، فيما يحصل أول عشرة مراكز في كل شوط على جوائز نقدية.