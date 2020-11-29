لخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.. إليك هذه الأطعمة

كشف أطباء وباحثون في مجال التغذية، عن مجموعة من أفضل الأطعمة لخفض مستوى “الكوليسترول” والدهون الثلاثية في الدم.
وأوضح الخبراء، أن الحفاظ على وجود تلك الأطعمة في النظام الغذائي للفرد، إلى جانب ممارسة الرياضة، يعود بالإيجاب على صحة الإنسان، ويقيه من أمراض خطيرة كالقلب والسرطان.
وأشار الخبراء إلى أن تلك الأطعمة غنية بالألياف وبالأحماض المفيدة، والتي تقي من تقليل ضغط الدم وخطر الإصابة بالجلطة أو التعرض لنوبات قلبية، وهي كالتالي:
الأطعمة الغنية بالألياف الذائبة:
كحبوب الشوفان والفاصولياء والتفاح والكمثرى والشعير والخوخ والموز والتوت، حيث تعمل الألياف على تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، وتحسين وضع الدهون فيه.
أحماض “أوميجا 3”:
تتوفر في الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض “أوميغا 3” الدهنية التي يمكن أن تقلل من الدهون الثلاثية الموجودة في الدم وتساعد في الوقاية من خطر الإصابة بضغط الدم وتجلطه، وتحمي كذلك الأشخاص المصابين بالقلب من خطر الموت المفاجئ.
وأوصت جمعية القلب الأميركية بتناول حصتين على الأقل من السمك أسبوعياً، لافتة إلى أن طهي السمك بالحرارة الجافة يعمل على تجنب إضافة الدهون غير الصحية.
وأظهرت الدراسات أن أعلى مستويات أحماض “أوميغا 3” الدهنية توجد في: سمك (الماكريل والرنجة التونة والسلمون)، كما تحتوي أطعمة، مثل الجوز وزيت بذرة الكتان وزيت الكانولا، على كميات محدودة من أحماض أوميغا-3 الدهنية.
المكسرات:
كالجوز واللوز اللذين يعملان على تحسين كوليسترول الدم، حيث توصلت دراسة حديثة إلى أن النظام الغذائي المُكمَّل بمكسرات مثل الجوز يمكن أن يقلل من خطورة الإصابة بمضاعفات في القلب عند من سبق إصابتهم بأزمة قلبية.
الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية:
ومن أبرزها الأفوكادو، حيث تشير الأبحاث إلى أن إضافة الأفوكادو يومياً إلى نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة لدى من يعانون زيادة في الوزن أو السمنة.
الزيتون ومركبات الستيرول النباتية:
تؤكد الأبحاث أن استخدام زيت الزيتون بدلاً من الدهون الأخرى ضمن النظام الغذائي يلعب دوراً هاماً في خفض نسبة الكوليسترول، ويمكن طبخ الخضراوات بزيت الزيتون أو إضافته إلى سائل التتبيل، كما أن مركبات الستيرول النباتية أو الإستانول، وهي مواد توجد في النباتات تساعد في منع امتصاص الكوليسترول، وكذلك السمن النباتي وعصير البرتقال. وفق “أخبار 24”.
وتطرق خبراء التغذية إلى طرق أخرى تساعد في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، كإنقاص كمية السعرات الحرارية المستهلكة، وخفض كميات السكر والكربوهيدرات المستهلكة يوميًا، والحرص على ممارسة التمارين الرياضية ، وتجنب الدهون غير المشبعة الموجودة عادة في الأطعمة المصنوعة من الزيوت المهدرجة جزئيًا.