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أخبار محلية > “الصندوق العقاري”: إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر
29/11/2020   1:51 م

“الصندوق العقاري”: إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر

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أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم (الأحد)، إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات المستفيدين من برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك لشهر نوفمبر الجاري.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي إن إجمالي الدعم المقدم هذا الشهر بلغ 570 مليون ريال، وهو مخصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

وأبان أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ انطلاق برنامج التحول في يونيو 2017، وحتى الآن بلغ أكثر من 24.5 مليار ريال، مشدداً على حرص الصندوق على إيداع الدعم الشهري بانتظام؛ دعماً لتمكين الأسر السعودية لتملك المسكن الأول. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن استراتيجية الصندوق العقاري تهدف إلى ابتكار الحلول التمويلية والسكنية من خلال برنامج القرض العقاري المدعُوم لتسهيل إجراءات تملك المواطنين لمنازلهم بخِدْمات إلكترونية سهلة.

“الصندوق العقاري”: إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر

أخبار محلية
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