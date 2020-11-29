أعلنت الجمارك السعودية اليوم (الأحد)، إتلاف أكثر من 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة، وذلك وفقاً لنظام الجمارك الموحد، ودعما لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية .
وأوضحت الجمارك أنها عملت على تطوير الإجراءات الجمركية، والأنظمة الآلية، لتشديد الرقابة على الواردات، للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، واستحداث أنظمة آلية رقابية جديدة.
وأشارت إلى أن أكثر السلع المغشوشة والمقلدة التي تم إتلافها عبارة عن (أحذية، وملابس، وجوالات، وفلاتر سيارات، وإكسسوارات).
وأبانت أن أكثر المنافذ التي وردت السلع من خلالها هي: (ميناء جدة الإسلامي، والميناء الجاف، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام).
ولفتت إلى أن عملية الإتلاف تتم من خلال 5 خطوات، وهي:
1- المعاينة والتفتيش للسلع الواردة .
2- إحالة عينة من الوارد الفعلي إلى الشركات الاستشارية الموجودة بالجمارك ووزارة التجارة بناءً على المخاطر.
3- ضبط السلع وحجزها وإشعار المستورد بذلك حال ثبت أنها مغشوشة أو مقلدة .
4- إحالة السلع إلى الإدارة القانونية بالهيئة واللجان الجمركية وفي حال صدور قرار وثبوت القضية يتم التوجيه بالإتلاف.
5- يتم الإتلاف بحضور لجنة فنية وإعداد محضر بذلك.
وفق “أخبار 24”.