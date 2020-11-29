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اخبار رياضية > في 115 يومًا.. النصر يسقط للمرة الثالثة أمام الهلال
29/11/2020   1:57 م

في 115 يومًا.. النصر يسقط للمرة الثالثة أمام الهلال

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تلقى فريق النصر الهزيمة الثالثة له أمام الهلال في الأشهر الأربعة الماضية، منذ أغسطس وصولاً إلى نوفمبر 2020 وفي غضون (115 يوماً).

وسجل الهلال واحدة من أسرع سلاسل الفوز على النصر تاريخيًا طوال الـ 115 يومًا، بعد أن توقفت انتصاراته بين عامي 2017 و2019، بواقع تعادل، وخسارتين في 4 مباريات على صعيد دوري المحترفين.

وفي لقاء دوري كأس محمد بن سلمان 2019-2020، في الخامس من أغسطس الماضي، فاز الهلال على النصر برباعية مقابل هدف.

وكرر الهلال انتصاراته على مستوى بطولة الدوري، وهذه المرة في موسم 2020-2021، الإثنين الماضي، عندما حافظ على شباكه، وسجل هدفين منحاه 3 نقاط ووسع الفارق بينه وبين غريمه إلى 10 نقاط في غضون 5 جولات فقط. وفق “أخبار 24”.

وقبل ساعات، حقق الهلال بطولة كأس الملك، محققاً لقبه التاسع على مستواها، والـ61 في إجمالي بطولاته، ومن أمام الغريم بهدفين مقابل هدف واحد.

في 115 يومًا.. النصر يسقط للمرة الثالثة أمام الهلال

اخبار رياضية
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