توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الإثنين وحتى الخميس المقبل.
وقال المركز الوطني للأرصاد إن التوقعات تشير إلى أن عدداً من مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والباحة، وجازان، والمنطقة الشرقية، وحائل، والحدود الشمالية ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، قد تصحب بعضها بضباب وتساقط للبرد.
وأبان أن بعض مدن عسير قد تشهد أمطاراً تتراوح بين غزيرة إلى شديدة الغزارة، مع تساقط للبرد، وضباب، مع احتمال جريان السيول.
وفق “أخبار 24”.