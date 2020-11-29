أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم (الأحد) القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج ويطلق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، إن المواطن بتصرفه هذا عرض حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور.
وأبان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، لافتاً إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.