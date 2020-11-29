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29/11/2020   3:51 م

بالصور.. “كشتة” للسفير الألماني في صحراء المملكة

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أجرى السفير الألماني بالمملكة يورغ راناو رفقة مجموعة من المواطنين الألمان نزهة برية (كشتة) في صحراء المملكة، وذلك بمناسبة بدء موسم الأعياد لديهم.

ونشرت السفارة الألمانية صورا من رحلة السفير، وقد أظهرت سعادة بالغة على الحاضرين بأجواء المملكة، والتقطوا العديد من الصور التذكارية بها.

من جهة أخرى زار السفير رفقة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وعدد من السفراء مزرعة للخيول العربية لأحد المواطنين السعوديين شمال الرياض.

وشارك السفير مع متابعيه مقطع فيديو لاستعراض أحد الخيول، مؤكدا أن الخيول العربية نبيلة وقوية.

"كشتة" للسفير الألماني في صحراء المملكة "كشتة" للسفير الألماني في صحراء المملكة "كشتة" للسفير الألماني في صحراء المملكة "كشتة" للسفير الألماني في صحراء المملكة

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “كشتة” للسفير الألماني في صحراء المملكة

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