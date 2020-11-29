توفيق الربيعة: بوابة موحدة وتطبيق واحد لكل الخدمات الصحية مطلع العام المقبل

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن مطلع العام المقبل 2021 سيشهد إطلاق بوابة موحدة وتطبيق واحد؛ لكافة الخدمات الصحية في المملكة.
وأضاف خلال كلمة له اليوم (الأحد) خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي “الافتراضي” بالرياض، أن المملكة أخذت الصحة الرقمية كأولوية قصوى لتطوير الخِدْمات الصحية، حيث تم البدء في مجموعة من المشاريع منها تطبيق “موعد” والذي بلغ عدد المسجّلين فيه نحو 14 مليون شخص، واتاح حتى الآن أكثر من 60 مليون موعد.
وأبان أن من الخدمات المقدمة خدمة “الرعاية الصحية الافتراضية” والتي تتيح لأي شخص التواصل مع الطبيب عن بعد، إضافة لخدمة “وصفتي”، ومشاريع كثيرة قادمة منها الملف الصحي الموحد مشروع “نفيس”، و”العيادات الافتراضية” التي بدأ تطبيقها خلال الجائحة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الصحي الدكتور نهار العازمي إن جائحة “كورونا” دفعت الأنظمة الصحية إلى تعديل عملياتها وسير عملها بشكل أسرع، وعمليات نشر تقنية التتبع السريع، وزيادة عدد استشارات الخدمات الصحية “عن بُعد”، بالإضافة إلى تشجيع الموظفين على العمل أيضاً عن بُعد.