بالفيديو.. الهلال يستعرض بطولات كأس الملك الـ9 التي حققها في تاريخه

استعرض نادي الهلال، البطولات التي فاز بها في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حقق آخرها أمس (السبت) بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف.
ونشر النادي مقطع فيديو يظهر لقطات من المباريات النهائية التي فاز بها ولحظات التتويج بالكأس، وجاء بالفيديو: “هُنـا بطولات كأس الملك التسع التي حقّقناها.. بتواريخهـا، وأعوامهـا، وأرقامهـا، وتتويجاتهـا”.
وكانت أول بطولة يحققها الهلال في عام 1962 عندما فاز على الوحدة 3-2، والثانية في عام 1965، وفاز فيها على الاتحاد (2-0) بركلات الترجيح، والثالثة في عام 1980، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن ثم توالت البطولات حتى حقق أمس فوزه التاسع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن نادي الأهلي يعد أكثر الفرق فوزاً بكأس الملك حيث فاز بالبطولة 13 مرة، يليه الاتحاد والهلال بـ9 بطولات، ثم النصر بـ6 بطولات، مقابل 3 بطولات للشباب، وبطولتين لكل من الوحدة والاتفاق، وبطولة واحدة للتعاون.
🎞 هُنـا بطولات كأس الملك التسع التي حقّقناها..
بتواريخهـا..
وأعوامهـا..
وأرقامهـا..
وتتويجاتهـا🏆💙#الهلال_بطل_الكأس_الأغلى pic.twitter.com/z2nUcD6MMD
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 29, 2020