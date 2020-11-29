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أخبار الخرج > محافظ الخرج يلتقي بمدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة
29/11/2020   7:27 م

محافظ الخرج يلتقي بمدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٤/١٤هـ سعادة العقيد/ ذعار بن سعود العصيمي مدير ادارة مكافحة المخدرات الخرج السابق وسعادة العقيد/ سعيد بن عمر القرني بمناسبة تعيينه مديراً للإدارة مكافحة المخدرات بالخرج .

في بداية الاستقبال رحب المحافظ بهما وأشاد بالعقيد العصيمي مثنياً على جهوده الذي بذلها طيلة فترة عمله متمنياً له التوفيق .

وكما أعرب المحافظ عن أمنياته للعقيد القرني بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد و متمنيا لهما التوفيق ومواصلة الإدارة الاداء الجيد في حماية المحافظة من آفة المخدرات.

وبعد ذلك قدم العقيد القرني شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتوجيهات التي قال إنها ستكون دافعاً لتقديم كل ما يصب في مصلحة الوطن .

 

محافظ الخرج يلتقي بمدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة

أخبار الخرج
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