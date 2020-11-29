“الشؤون الإسلامية” تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ.
ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني، والذي بدأ اليوم (الأحد) ويستمر حتى 16 / 5 / 1442هـ ، من خلال تعبئة نموذج طلب الترشيح وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.
وأبانت أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلاً علمياً شرعياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارساً للعمل الدعوي، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويداً. وفق “أخبار 24”.