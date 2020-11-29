“الدفاع المدني” يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ وحتى الخميس

حذًرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، من استمرار الأمطار الرعدية في مناطق مختلفة بالمملكة، ابتداء من يوم غدٍ الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأوضحت أن تلك الحالة المطرية ستؤثر على بعض المناطق كالرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية، مشيرة إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصاحبها رياح نشطة.
كما أكدت أنه من المتوقع تعرض بعض المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة، ما قد يؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا الجوف والمدينة المنورة بأمطار متوسطة ورياح نشطة. وفق “أخبار 24”.