تقي من أمراض أخرى.. “الصحة” توضح تأثير الإجراءات الاحترازية على أمراض الجهاز التنفسي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية يسير للغاية، فالجميع يستطيع الالتزام بتطبيق التباعد ولبس الكمامات وغيرهما.
وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، إن أثر تطبيق هذه الإجراءات يتجاوز التحكم في الإصابة بكوفيد-19، فمن المتوقع أن يقل تأُثير الميكروبات والفيروسات المؤثرة على الجهاز التنفسي مع اتباع هذه الإجراءات.
وأضاف أن هذا التأثير يعني رصد وتسجيل حالات متدنية من الإصابات بهذه الأمراض، وغير مسبوقة، ما يعني تحسن الأوضاع الصحية للمجتمع ككل. وفق “أخبار 24”.