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أخبار محلية > طقس الإثنين: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة
30/11/2020   12:25 ص

طقس الإثنين: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّعت الهيئة أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما توقّعت أن تعاود الفرصة لتكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل ومرتفعات المدينة المنورة، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 32 درجة مئوية في جازان، وأدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في طريف.

طقس الإثنين: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة

أخبار محلية
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