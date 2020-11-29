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أخبار محلية > “دارة الملك عبدالعزيز” تنشر صورة للضباط السعوديين المشاركين في حرب فلسطين 1948
30/11/2020   12:26 ص

“دارة الملك عبدالعزيز” تنشر صورة للضباط السعوديين المشاركين في حرب فلسطين 1948

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لمجموعة الضباط السعوديين الذين شاركوا في الدفاع عن فلسطين خلال حرب عام 1948.

وتوثق الصورة الجهود التي بذلتها المملكة في خدمة القضية الفلسطينية، بدءا من التضحية والدم وصولًا لاستغلال ثقلها السياسي الدولي لصالح فلسطين.

يُذكر أن القوات السعودية شاركت في العديد من المواقع خلال حرب فلسطين، مثل معارك دير سنيد وأسدود ونجيا وغيرها، كما اشتركت في الخطوط الأمامية بمعارك في غزة.

وفق “أخبار 24”.

“دارة الملك عبدالعزيز” تنشر صورة للضباط السعوديين المشاركين في حرب فلسطين 1948

أخبار محلية
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