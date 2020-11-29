“دارة الملك عبدالعزيز” تنشر صورة للضباط السعوديين المشاركين في حرب فلسطين 1948

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لمجموعة الضباط السعوديين الذين شاركوا في الدفاع عن فلسطين خلال حرب عام 1948.
وتوثق الصورة الجهود التي بذلتها المملكة في خدمة القضية الفلسطينية، بدءا من التضحية والدم وصولًا لاستغلال ثقلها السياسي الدولي لصالح فلسطين.
يُذكر أن القوات السعودية شاركت في العديد من المواقع خلال حرب فلسطين، مثل معارك دير سنيد وأسدود ونجيا وغيرها، كما اشتركت في الخطوط الأمامية بمعارك في غزة.
#صورة_تاريخية |📸
مثلما تبذل المملكة العربية السعودية صوتها وثقلها الدوليين لـ #فلسطين الحبيبة..فقد بذلت شجاعة ودم أبنائها في سبيل الدفاع عنها.
صورة إلى الذاكرة العربية والإسلامية ، وإلى عهدة “شرف” وعدالة القضية الفلسطينية، تقدمها #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/jSZNsb6beo
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) November 29, 2020
وفق “أخبار 24”.