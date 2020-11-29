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أخبار محلية > ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ الشيخ المطلق يجيب
30/11/2020   12:28 ص

ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ الشيخ المطلق يجيب

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، عن سؤال حول حكم التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموت دماغيًا.

وقال، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إن التبرع بالأعضاء بعد التأكد من وفاة الميت دماغيًا بمعرفة أطباء ذوي ثقة وكفاءة يُعد من الصدقات الجارية.

وأشار إلى جواز التبرع بأعضاء مثل الكلى وقرنية العين والرئتين وغيرها من الأعضاء التي يمكن أن تفيد الآخرين، مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء بعد الموت يعود على صاحبها بالثواب. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه يجوز اتخاذ الأهل قرار التبرع بأعضاء الميت، وذلك بعد التأكد من قبل الأطباء من موته دماغيًا.

ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ الشيخ المطلق يجيب

أخبار محلية
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