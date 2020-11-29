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أخبار محلية > مفسراً قرعه للطبول في إندونيسيا.. العيسى يرد على أكاذيب “وحدة الأديان” التي أطلقها الإخوان
30/11/2020   12:30 ص

مفسراً قرعه للطبول في إندونيسيا.. العيسى يرد على أكاذيب “وحدة الأديان” التي أطلقها الإخوان

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رد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبدالكريم العيسى، على بعض التفسيرات الخاطئة لواقعة قرعه للطبول في إندونيسيا، والتي روَّجها الإعلام الإخواني.

وفسَّر، خلال حديثه لبرنامج “في الآفاق” على قناة MBC، واقعة قرعه للطبول خلال مشاركته في مؤتمر للشباب بجاكرتا، حيث أكد أن الأمر لا يتجاوز كونه تقليدا إندونيسيا يتم اتباعه مع تدشين المشروعات الجديدة.

وأكد أنه فوجئ باختلاق وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان تفسيرات مزيفة عن الواقعة، أبرزها اتهام العيسى بقرع طبول كنيسة لإعلان وحدة الأديان، مشيرًا إلى أنهم يعلمون الحقيقة ولكنهم دومًا يراهنون على رواج التزوير.

وفق “أخبار 24”.

مفسراً قرعه للطبول في إندونيسيا.. العيسى يرد على أكاذيب “وحدة الأديان” التي أطلقها الإخوان

أخبار محلية
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