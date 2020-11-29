بالفيديو.. “الفراج” يعلن عن موعد مباراة كأس السوبر 2020 بين الهلال والنصر

كشف الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي 2020، والتي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره النصر، في نسخته الثامنة.
وقال “الفراج”، خلال حلقة برنامجه “الدوري مع وليد”، اليوم الأحد: “علم البرنامج أن كأس السوبر السعودي 2020، الذي سيجمع الهلال والنصر في نسخته الثامنة سوف يُقام في الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل في العاصمة الرياض”.
وأوضح “الفراج”: “هذه السنة يبدو أنها سنة الهلال والنصر، لعبوا العديد من المباريات في ديربي الرياض مؤخرًا، وستُقام مواجهة كأس السوبر بعد حوالي 8 أسابيع من الآن”.
#الدوري_مع_وليد | السوبر السعودي 2020 سيقام أواخر يناير القادم بالرياض بين الهلال والنصر.#SBC pic.twitter.com/FQ4iPbyTcy
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 29, 2020
وفق “أخبار 24”.