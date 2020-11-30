بعد تعطل مركبتهم.. أسرة تضطر للسير على الأقدام 3 ساعات بمكة للوصول إلى منزلها

اضطر أفراد أسرة بمكة المكرمة إلى السير على الأقدام 7 كيلومترات 3 ساعات بمنطقة وعرة، بعدما تعطلت المركبة التي كانت ستقلهم إلى المنزل بإحدى قرى الفحو في محافظة أضم.
وتشير التفاصيل إلى أن المواطن سلمان الجابري وزوجته وأبناءهما الاثنين وابنة شقيقه، فوجئوا بتعطل مركبة شقيقه خلال توجهها إليهم لتقلهم إلى المنزل بقرية الأحياء.
وأوضح المواطن سلمان الجابري وفقاً لـ”سبق”، أنه اعتاد على ترك مركبته الصغيرة على نهاية طريق الأسفلت، والاستعانة بشقيقه الذي يمتلك مركبة دفع رباعي لتقل أفراد أسرته إلى المنزل بسبب وعورة المنطقة.
ولفت إلى أن مركبة شقيقه تعطلت وداهمها السيل أيضاً، مشيراً إلى أن أحد الأشخاص تدخل وأوصل الأسرة إلى منزل أحد أقاربهم.
ونوه إلى أن أسرته استيقظت في اليوم التالي وقررت الذهاب للمنزل سيراً على الأقدام، موضحاً أنه ترك مركبته في نهاية طريق الأسفلت وبداخلها حقائب الأسرة.