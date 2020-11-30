تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من ضبط ثلاثة مصانع للخمور يديرها وافد مُخالف من الجنسية الإثيوبية.
وعثر بداخل تلك المصانع على 90 جركل و262 قارورة ممتلئة بمادة الخمر المُصنع، فيما جرى التحفظ على الوافد تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
في السياق نفسه، نجحت دوريات الأمن بالمدينة المنورة في القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية الباكستانية، لتورطهم في سرقة متاجر.
وعثر بحوزة المتهمين على عدد من المسروقات ومبلغ مالي قدره 11 ألف ريال، قبل أن يتم اتخاذ اللازم بشأنهم؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.