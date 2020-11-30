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أخبار محلية > مصادر: إلغاء حكم بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير بها
30/11/2020   9:33 ص

مصادر: إلغاء حكم بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير بها

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قالت مصادر إن محكمة الاستئناف بالرياض، ألغت حكماً صادراً بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير بها، حيث تضمن الحكم السابق تغريمه 5 آلاف ريال ومصادرة جواله وإغلاق حسابه في “تويتر”. 

وتعود تفاصيل القضية وفقاً لـ “عكاظ”، إلى قيام وزارة الصحة برفع دعوى قضائية ضد صحفي اتهمته بالتشهير بها والإساءة إليها ولما تقدمه من خدمات للمجتمع ومحاولة التقليل من جهودها. 

وأحالت النيابة العامة الصحفي للقضاء مطالبة بإدانته وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ودافع الصحفي عن نفسه بأن ما نشره لم يتضمن إساءة لأي شخص بل كان الهدف منه لفت انتباه المسؤولين لأوجه القصور في الخدمات الوقائية من أجل المصلحة العامة. 

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بتغريم الصحفي ومصادرة جواله وإغلاق حسابه في “تويتر”، إلا أن المحكمة تراجعت عن حكمها بعد المداولة وقضت بعدم إدانة الصحفي بما نسب إليه، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم الذي اكتسب صفة القطعية. 

مصادر: إلغاء حكم بحق صحفي اتهم بالإساءة لوزارة الصحة والتشهير بها

أخبار محلية
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