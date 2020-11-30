البنك المركزي السعودي: العملة الرقمية “عابر” في طور التجربة.. وليست مخصصة للأفراد

كشف وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، زياد اليوسف، عن الجهة المستفيدة من إصدار العملة الرقمية التي سيتم إصدارها بشكل مشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة “العربية”، أن العملة ليست مخصصة للأفراد، وإنما مخصصة فقط للمؤسسات المالية المشاركة في مشروع “عابر” الذي يعد من المشروعات الرائدة على مستوى العالم.
ونوه باستخدام العملة في عمليات المدفوعات عبر الحدود، بجانب تمكين المؤسسات المالية في كلا البلدين من تجربة هذه التقنية المالية الحديثة في بيئة آمنة، وتعزيز الابتكار المالي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هذا المشروع تم الإعداد له منذ العام الماضي بين البلدين، مؤكداً أن البنك السعودي سيواصل تعزيز الابتكار واستكشاف تلك التقنيات، بجانب استخدام سلسلة الكتل للعمليات المالية المحلية وبعض المصارف في المملكة.
وأكد أن إصدار العملة الرقمية بين البلدين في طور التجربة، وسيكون هناك تقرير نهائي سيلخص نتائج هذه التجربة، ومنها سيتم التعامل مع البنوك المركزية حول العالم التي تعمل على وضع إطار عالمي لمثل هذه التقنيات.