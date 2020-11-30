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أخبار المناطق > بعدما أثبت فعاليته.. “موديرنا” تتقدم بطلبات الترخيص الطارئ للقاحها ضد “كورونا”
30/11/2020   5:52 م

بعدما أثبت فعاليته.. “موديرنا” تتقدم بطلبات الترخيص الطارئ للقاحها ضد “كورونا”

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تعتزم شركة “موديرنا” الأمريكية للأدوية التقدم بطلب عاجل للتصريح لها بالاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا “كوفيد19” من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، والموافقة المشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم (الإثنين) إنها ستقدم على هذه الخطوة بعدما أظهرت النتائج الكاملة للتجارب السريرية فعالية عالية للقاحها بلغت أكثر من 94 %.

وأضافت أنها دشنت ما يطلق عليه عمليات مراجعة التداول مع وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات التنظيمية في كندا وسويسرا وبريطانيا وإسرائيل وسنغافورة، بهدف تسريع عملية الحصول على التصريح. وفق “أخبار 24”.

وكانت شركة موديرنا نشرت نتائج المرحلة الثالثة من تجاربها، التي شملت 30 ألف مشارك، وأظهرت أن لقاحها فعال بنسبة 94.1% في منع الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وبينت أن التجارب لم تظهر حتى الآن مخاوف خطيرة بشأن السلامة.

بعدما أثبت فعاليته.. “موديرنا” تتقدم بطلبات الترخيص الطارئ للقاحها ضد “كورونا”

أخبار المناطق
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