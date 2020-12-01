توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس القادم.
وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل مناطق مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والباحة، وجازان، والمنطقة الشرقية، وحائل، والحدود الشمالية، حيث ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، قد تُصحب بعضها بضباب وتساقط للبرد.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أهابت في وقت سابق بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.
وفق “أخبار 24”.