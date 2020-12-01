بمبلغ تجاوز 31 مليون ريال.. “الموارد البشرية” بالرياض تنهي مستحقات المتوفين من العمالة

أعلنت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض، اليوم (الإثنين)، عن إنهاء طلبات مستحقات المتوفين من العمالة بمبلغ تجاوز 31 مليون ريال.
وجاء إنهاء الطلبات عن فترة السنة والـ 3 أشهر الماضية، حيث تم تنفيذها بالتنسيق مع سفارات بلاد المستحقين أو ذويهم، ضمن إنجازات إدارة العلاقات العمالية بمنطقة الرياض.
وأوضحت أن عمل الإدارة لا يقتصر على تصفية مستحقات المتوفين، بل يشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل بسبب عدم حضوره لجلسات التسوية الودية. وفق “أخبار 24”.
كما تمنح “العلاقات العمالية” رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة، ورخصة العمل عند تحويل الرسوم على صاحب العمل الموقوف عن العمل.