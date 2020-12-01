كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الإثنين)، عن أكثر أسئلة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام تردداً على كبائن إجابة السائلين خلال فترة جائحة كورونا.
وأكّد أستاذ التفسير في جامعة جدة أحمد السلمي أن المعقمات الكحولية ودخولها ضمن المعطرات والمطيبات هي أكثر ما ورد من أسئلة، لذلك نحث على استخدام المعقمات الآلية “عن بعد” التي وفرتها الرئاسة.
من جانبه، أشار أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الشيخ حسن المبعوث إلى ملاحظته تكراراً لأسئلة توافق التباعد الاجتماعي خلال أداء الصلوات ومناسك العمرة، ومسائل تغطية الكمامة للوجه من الرجال والنساء.
ويعمل في منظومة خدمات الإفتاء 33 مختصاً يرافقهم عدد من منسوبي اللغات والترجمة بالرئاسة، موزعين على 4 ورديات لخدمة أكثر من 300 مستفيد يومياً.
وفق “أخبار 24”.