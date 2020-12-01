ماذا يحدث للعقل حينما يستمر التعاطي؟.. “مكافحة المخدرات” تجيب

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم (الإثنين)، عن الأضرار التي تحدث للعقل عند استمرار تعاطي المخدرات، لما لها من تأثيرات سلبية وصحية واجتماعية واقتصادية وأمنية.
وأوضحت اللجنة أن الشعور بالسعادة يكون مرتبطاً بالتعاطي ويقل نشاط العقل وقدرته على معالجة المعلومات، حيث تتضرر خلايا المخ وأنظمة العقل بشكلٍ خطير كما يزيد معدل الاعتماد الجسدي على المخدرات.
وأضافت بأن أنظمة العقل ترفض التفاعل مع المخدر مما يتسبب في زيادة الجرعة، حيث يعتمد العقل كلياً على المخدرات لإفراز بعض النواقل العصبية الضرورية، ويستنزف قدرات الخلايا العصبية على إفراز المواد الضرورية للشعور بالراحة والطمأنينة. وفق “أخبار 24”.