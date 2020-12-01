بالفيديو.. بعد تسجيلها في عداد الموتى.. “التقاعد” تتفاعل مع حالة مواطنة توقف عنها راتبها التقاعدي في جازان

تفاعلت مؤسسة التقاعد مع حالة المواطنة التي سُجلت في عداد موتى بأحد المستشفيات في جازان، ما أدى إلى توقف راتبها التقاعدي، وذلك رغم أنها لا تزال على قيد الحياة.
وقال شقيق المواطنة، حسين المناعي، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن مؤسسة التقاعد أفادت بأنه تم إصلاح الوضع، مؤكدًا أنه حصل على وعد بالحصول على كامل مستحقات شقيقته بنهاية الأسبوع.
وكان المناعي قد طرح قضية توقف الراتب التقاعدي لشقيقته بعد إدراجها في عداد الموتى وهي لا تزال على قيد الحياة، حيث اكتشفت عائلتها الخطأ بعد توقف الراتب التقاعدي لمدة 3 أشهر.
أ. حسين المناعي شقيق مواطنة جازان التي طرحت قضيتها أمس في #برنامج_ياهلا:
مؤسسة التقاعد” تفاعلت مع قضيتنا فور ظهورنا في ياهلا، وتواصلت معنا مباشرة، ووعدت بنزول مستحقاتها بنهاية هذا الأسبوع.#روتانا_خليجية@PensionSA pic.twitter.com/Nbk4ulwAnl
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2020
وفق “أخبار 24”.