أعلنت شرطة منطقة الرياض إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 وافدين من الجنسية البنغلاديشية، لتورطهم في احتجاز 5 أشخاص من بني جلدتهم وابتزاز ذويهم للحصول على فدية.
وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أن المتهمين أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والرابع، ووثقوا احتجازهم لآخرين من نفس جنسيتهم وتواصلوا مع أهالي ضحاياهم وطالبوهم بفدية من أجل إخلاء سبيلهم.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اعترف المتهمون بارتكاب 6 جرائم مماثلة تحصلوا من خلالها على مبالغ مالية بلغت 25,500 ريال، وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.