بالفيديو.. أول سعودية تمارس الطيران الشراعي تصف شعورها لحظة تحليقها في السماء

تحدثت المواطنة نهال الهلال، أول امرأة سعودية تمارس رياضة الطيران الشراعي، عن بدايتها في ممارسة تلك الرياضة وكيف كان شعورها وهي تحلق في الهواء.
وقالت نهال إنها في البداية كانت تشعر بالخوف من الطيران في الهواء، لكن هذا الخوف زال مع الممارسة والتدريب، مضيفة أن بدايتها الفعلية في هذه الرياضة كان في موسم السودة بأبها عام 2019.
وأشارت في لقاء لها مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أنها تسافر من مدينة جازان إلى مدينة محايل لممارسة هذه الرياضة كلما سمحت لها الظروف، وكانت الأجواء مناسبة للطيران. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن منظر البيوت والمعالم وهي صغيرة من السماء، يشعرها بالمتعة والسعادة والهدوء، مؤكدة أنها تطمح في أن تنجح أكثر في هذه الرياضة لأن طموحها وشغفها ليسا لهما نهاية.
فيديو | من جبال #عسير “نهال الهلال” أول امرأة تحلق بالطيران الشراعي#الراصد pic.twitter.com/cQf9Rlt3fw
— الراصد (@alraasd) November 30, 2020