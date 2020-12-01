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أخبار محلية > غداً الأربعاء.. الإعلان عن الموعد المحدد لرفع تعليق السفر خارج المملكة
01/12/2020   7:03 ص

غداً الأربعاء.. الإعلان عن الموعد المحدد لرفع تعليق السفر خارج المملكة

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ينتظر يوم غدٍ (الأربعاء) الإعلان النهائي لتأكيد الموعد المحدد لرفع تعليق السفر للمواطنين خارج المملكة والمقرر له الأول من شهر يناير المقبل، وفق الإجراءات التي اتخذت خلال جائحة كورونا.  

ويأتي الإعلان المرتقب بعد قرابة 9 أشهر من القيد على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، حيث كانت وزارة الداخلية قد أكدت أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق قبل 30 يوماً من تاريخ الأول من يناير العام المقبل.  

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن لوزارة الصحة أن ترفع طلباً بوضع اشتراطات صحية أو وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.  وفق “أخبار 24”.

غداً الأربعاء.. الإعلان عن الموعد المحدد لرفع تعليق السفر خارج المملكة

أخبار محلية
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