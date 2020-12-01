“المسند” يكشف عن درجة الحرارة المتوقعة على الرياض خلال ديسمبر.. وهذه أجواء حالة “سقيا” اليوم

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن درجة الحرارة المتوقعة على الرياض خلال ديسمبر الجاري، موضحاً أن متوسط درجة الحرارة العظمى يتراوح من 20 إلى 24 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض إلى أقل من 15 درجة مئوية، أو تتجاوز 29 درجة مئوية.
وأضاف أن متوسط درجة الحرارة الصغرى قُبيل الفجر يتراوح ما بين 10 و13 درجة مئوية، ونادرًا ما تنخفض عن 6 درجات مئوية أو تتجاوز 17 درجة مئوية، لافتا إلى أن منطقة الرياض قد تودع الثلاثينات المئوية حتى نهاية شهر فبراير، أي نهاية العقرب الثانية تقريباً، مؤكدا أن الشمس في الرياض ستغرب خلال ديسمبر جهة القبلة تماماً.
ولفت إلى أن الكتل الهوائية المفعمة بالرطوبة لا زالت تتدفق إلى أجواء المملكة، قادمة من المناطق الاستوائية الإفريقية عبر إثيوبيا، ومن بحر العرب، لتدعم حالة سقيا المطرية، أما الكتل الشمالية العلوية الباردة فتتوغل إلى أجواء المملكة، ليتم تلقيح الرطوبة لتتمخض عن المطر والقطر. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن اليوم (الثلاثاء) يوافق اليوم السابع للحالة المطرية “سقيا”، متوقعاً أن تعاود الحالة نشاطها، بحيث تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية والرياض، وأجزاء من القصيم والحدود الشمالية وشرقي حائل، والباحة، وعسير، وجازان وجنوبي مكة المكرمة.