نجح فريق طبي بمستشفى الدوادمي العام، في إجراء عمليتين معقدتين، لتثبيت كسور الفخذ لمصابيّن يعانيان مرضا نادرا هو “العظم الرخامي”.
وأوضح مستشفى الدوادمي أنه استقبل شاباً وفتاة في الخامسة عشرة من العمر، يعانيّان مرضا نادرا جدا في العظم يصيب واحدا من كل 250 ألفا وهو تصخر العظم “العظم الرخامي”، حيث يكون العظم صلبا كالصخر وبنيته البيولوجية مختلة قابلة للتكسر بسهولة، إضافة لعدم وجود قناة نخاعية داخل العظم.
وأضاف المستشفى أنه لا توجد توصيات علمية عالمية ثابتة للتعامل مع هذه الكسور لصعوبة الإجراءات التقنية بل واستحالتها، لما تحمله من مخاطر جمة قد تتمخض عن أي وسيلة جراحية للتثبيت.
وأبان أن فريقا جراحيا بقيادة استشاري جراحة العظام الدكتور فؤاد البطاح، قام بتثبيت الكسور عند المصابين باستخدام سيخ تيتانيوم نخاعي متشابك في حالة، واستخدام شريحة تيتانيوم متشابكة في الحالة الأخرى، وذلك دون حدوث مضاعفات قبل أو بعد العملية، وتم خروج المريضين وهما يتمتعان بتلاشي الألم والتمكن من الحركة باستخدام وسائل مساعدة.
وفق “أخبار 24”.