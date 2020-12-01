بالفيديو.. أمير عسير يدشن 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في المنطقة

دشن أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، ووزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في المنطقة، بتكلفة تجاوزت 800 مليون ريال.
وبلغ عدد المشروعات التي دشنها أمير المنطقة 25 مشروعا مائياً وبيئياً بتكلفة تتجاوز 633 مليون ريال، كما وضع الأمير ووزير البيئة حجر الأساس لعدد من المشاريع الأخرى بقيمة تتجاوز 193 مليون ريال.
وشملت المشروعات التي وضع حجر الأساس لها: مشروع أعمال الربط لخط نقل المياه من محطة الضخ على طريق بحر أبو سكينة، ومشروع تنفيذ خط نقل المياه من محطة التنقية على سد ترجس إلى محافظة النماص مع الخزانات الاستراتيجية، ومشروعا خاصا بتنفيذ الخط الناقل من محطة تنقية المياه بتندحة إلى خزانات الرونة. وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى مشروع استكمال محطة تنقية المياه على سد وادي تندحة، ومشروع إيصال المياه المجددة إلى منتزه يلا (أ) في بيشة، وتطوير مرفأ الصيادين في القحمة.
#فيديو ||
بتكلفة تتجاوز 800 مليون ريال:
الأمير #تركي_بن_طلال ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة يُدشّنان ويضعان حجر الأساس لـ30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في #عسير.#عسير_كذا_أجمل@MEWA_KSA pic.twitter.com/l2XHoWCtHo
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) November 30, 2020