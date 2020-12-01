أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن هناك 8 حقوق لمرضى الإيدز، تجب مراعاتها والالتزام بها نحوهم.
وأضافت أن هذه الحقوق تتمثل في مراعاة الخصوصية والسرية بدرجة عالية ومعاملتهم معاملة لائقة، إضافة لمنحهم الوقت الكافي من الطاقم الطبي في جميع مراحل التشخيص.
وتابعت، أنه من حق المريض الاطلاع على السجل الطبي وطلب نسخة منه، وإطلاعه على التشخيص وآلياته والخطة العلاجية والعواقب والعلاجات البديلة.
وأكدت حقه في توافر خدمات المشورة والدعم النفسي، وتتبع الاحتياطات العالمية وشرحها وآليات تطبيقها من مقدمي الرعاية الطبية.
وأشارت إلى أنه من حق أسرة المريض المقربة (الزوجة والأولاد)، الحصول على الكشف اللازم، وحق الزوج أو الزوجة في معرفة إذا كان الطرف الآخر حاملًا للفيروس.
وفق “أخبار 24”.