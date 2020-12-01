بعد فيديو تجول الضباع بنجران.. “الحياة الفطرية”: لا نقوم بقتل الحيوانات داخل التجمعات السكنية

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه لا يقتل أي كائن حي فطري داخل التجمعات السكنية، وإنما يمسك بها وتنقل إلى مناطق بعيدة أو مراكز الإيواء التابعة له.
وأضاف المركز، وفقًا لـ”الوطن”، أنه فور تلقي المركز بلاغًا عن وجود مجموعة من الضباع قرب منزل أحد المواطنين بنجران، كلف فريقا مختصا من مركز الإيواء، بإمساك الحيوانات ونقلها إلى مكان بعيد عن التجمعات السكنية، حسب المتبع في البلاغات المشابهة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعًا مصورًا لمجموعة من الضباع، تتجول داخل أحد الأحياء السكنية، بمدينة نجران.
وأظهر المقطع الذي التقطته كاميرا مراقبة بأحد المنازل، 3 ضباع أثناء تجولها ليلًا في حي الفواز بمدينة نجران، فيما خلت الشوارع من المارة.