مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام تصنيف المقاولين

وافق مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) على مشروع نظام تصنيف المقاولين، فيما طالب المجلس الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.
وتضمن اجتماع المجلس مناقشة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440- 1441 هـ، حيث شدد عضو المجلس سلطان آل فارح، على أن يقدم البنك قوائم مالية مفصلة ودقيقة بالإضافة إلى تصحيح التبعية التنظيمية للمراجع الداخلي.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، مطالباً الصندوق بتخصيص بند مالي للمخاطر يصرف بآلية محوكمة وقت الأزمات مهما كان نوعها كي تلبي حاجات هذه الشريحة الأساسية أثناء الأزمات. وفق “أخبار 24”.