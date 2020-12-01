تفاصيل اجتماع “السويكت” بلاعبي النصر بعد السقوط أمام الهلال في الكأس

كشفت تقارير صحفية، أمس الإثنين، تفاصيل اجتماع رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة أبها الخميس المقبل، في دوري المحترفين.
واستبق السويكت، وفقًا لصحيفة “الرياضية” انطلاقة تدريبات الفريق باجتماع باللاعبين والجهازين الفني والإداري، وطالبهم بنسيان الخسارة الماضية أمام الهلال، والعمل على مواصلة الانتصارات في الدوري من أجل تحسين موقع الفريق في جدول ترتيب المسابقة والعودة بنقاط أبها.
ويحل النصر ضيفاً على أبها الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين، بعد أن خسر الجولة الماضية أمام نظيره الهلال.
ويحتل النصر المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد 3 نقاط من فوز وحيد بعد مرور 5 جولات على انطلاقة المسابقة، في أسوأ بداية للفريق في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين.