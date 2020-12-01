بالفيديو.. “الروقي”: الهلال يبدع ويصعد لمنصات التتويج وغيره يدعي المظلومية ويتباكى

علق الإعلامي الرياضي، فهد الروقي، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال “الروقي”، في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”: “جمال الغندور خبير عالمي في مجال التحكيم لأنه حكم في كأس العالم، ولا يعني أنه إذا قال رأيه أني أنكر هذا الرأي”.
وتابع: “هناك خبراء أجمعوا أنه لا يوجد للحكم أخطاء مؤثرة في هذا اللقاء”، مشيرًا إلى أن كل الحكام أجمعوا أن الكارت الأصفر مستحق في كرة نجم النصر سلطان الغنام. وفق “أخبار 24”.
واختتم فهد الروقي، تصريحاته: “هذا هو الواقع الحقيقي لكرة القدم السعودية، الهلال يبدع ويصعد المنصات، وغيره يدعي المظلومية ويتباكى”.
فهد الروقي : هذا هو واقع الكرة السعودية .. الهلال يصعد منصات التتويج ويترك لغيره التباكي.
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/TqY0OlsD6n
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 30, 2020