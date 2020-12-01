عاود الفريق الأول لكرة القم بنادي الهلال، تدريباته، اليوم الإثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره الفتح، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء النصر في نهائي كأس الملك الماضية، والتي فاز بها الهلال بهدفين مقابل هدف، مرانا استرجاعيا، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانا اعتياديا تركز على الجوانب اللياقية والفنية.
وفرض المدير الفني للفريق رازفان لوشيسكو، تدريبات تكتيكية، تلاها مناورة فنية، جاءت وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.
ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة، فيما يقبع فريق الفتح في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.
وفق “أخبار 24”.