الهلال يتخذ قراراً صارماً ضد المتجاوزين

كشف الإعلامي الرياضي، حمد الصويلحي، أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قرر التحرك تجاه المسيئين والمتجاوزين في حق الهلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال “الصويلحي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الإدارة القانونية في الهلال رصدت عدد من التجاوزات لبعض الحسابات في تويتر”.
وتابع “الصويلحي”: “التجاوزات تضمنت تشكيك وإساءة أحدها للاعب سابق عمل في اتحاد الكرة سابقاً، وبدأت في الإجراءات لرفعها للجهات المختصة”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عاود تدريباته، أمس الإثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره الفتح، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الادارة القانونية في #الهلال رصدت عدد من التجاوزات لبعض الحسابات في “تويتر” تضمنت تشكيك وإساءة “أحدها للاعب سابق عمل في اتحاد الكرة سابقاً” وبدأت الاجراءات لرفعها للجهات المختصة ..
— حمد الصويلحي (@H_swilhy) November 30, 2020