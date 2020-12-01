نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الهلال يتخذ قراراً صارماً ضد المتجاوزين
01/12/2020   5:52 م

الهلال يتخذ قراراً صارماً ضد المتجاوزين

+ = -
1600

كشف الإعلامي الرياضي، حمد الصويلحي، أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قرر التحرك تجاه المسيئين والمتجاوزين في حق الهلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “الصويلحي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الإدارة القانونية في الهلال رصدت عدد من التجاوزات لبعض الحسابات في تويتر”.

وتابع “الصويلحي”: “التجاوزات تضمنت تشكيك وإساءة أحدها للاعب سابق عمل في اتحاد الكرة سابقاً، وبدأت في الإجراءات لرفعها للجهات المختصة”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عاود تدريباته، أمس الإثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره الفتح، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يتخذ قراراً صارماً ضد المتجاوزين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885124321.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.