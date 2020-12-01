المنتخب الوطني للسلة يهزم قطر في الدوحة بتصفيات آسيا

فاز المنتخب الوطني لكرة السلة، على المنتخب القطري بنتيجة 73 مقابل 67 في النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.
وبتلك النتيجة، يحتل المنتخب الوطني لكرة السلة، المركز الثاني في المجموعة الرابعة وباتت فرصته في التأهل كبيرة، سواءً بصورة مباشرة أو ضمن أفضل الثوالث في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في الصين.
وفي وقت سابق، حقق المنتخب الوطني للسلة فوزا على نظيره القطري ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 68ـ57، في اللقاء الذي جمعهما فبراير الماضي على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” في جدة. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يواجه منتخبنا نظيره السوري في الجولة المقبلة، حيث يتأهل أول اثنين من كل مجموعة وأصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات الست، ويتأهل أفضل أربعة منتخبات لبطولة آسيا التي ستشهد وجود أفضل 16 منتخباً.