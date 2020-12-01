بالفيديو.. رسمياً.. سعود الصرامي خارج أسوار النصر

أعلن سعود الصرامي، اليوم الإثنين، عن انتهاء علاقته، رسميًا، كمتحدث رسمي لنادي النصر، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة الفريق الأول لكرة القدم، نهائي كأس الملك على يد نظيره الهلال.
وقال “الصرامي”، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم انتهت علاقتي رسميًا بنادي النصر كمتحدث رسمي.. بالتوفيق للنصر في مشواره القادم، والله يحفظ الجميع”.
يذكر أن المشرف العام على كرة القدم بالنصر، عبدالرحمن الحلافي، قدم استقالته الأحد الماضي من منصبه، وتم تعيين حسين عبدالغني مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي. وفق “أخبار 24”.
وكان النصر تعرض للهزيمة من الهلال، في مواجهتين متتاليتين، خلال 5 أيام؛ الأولي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، والثانية في نهائي كأس الملك بهدفين مقابل هدف.
••انتهت علاقتي رسمياً بنادي النصر كمتحدث رسمي #معاك_يانصر pic.twitter.com/04cbeCqHaf
— سعود الصرامي (@L9arami) November 30, 2020