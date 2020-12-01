شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة مشاركة الصقارة السعودية عذاري الخالدي، كأول سيدة تُشارك في مسابقة الملواح هذا العام.
وشاركت عذاري الخالدي، بصقرها “العنيد” في شوط جير شاهين قرناس للملاك السعوديين، والذي نظمه المهرجان اليوم (الثلاثاء) ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.
وأكدت عذاري، في تصريحات صحفية لها، أنها دربت صقرها لمدة تتجاوز الشهرين، مستندة إلى خبرتها في الصقارة، والهواية التي أحبتها وتعرفت عليها منذ عشر سنوات، موضحة أنها اختارت له هذا الاسم للإصرار على الفوز.
وتمكن الصقر “العنيد” من قطع مسافة شوط الملواح 400 متر في 21 ثانية و735 جزءاً من الثانية.
وكانت عذاري الخالدي قد شاركت بصقرها الثاني في مسابقة الملواح بمهرجان الصقور العام الماضي، من خلال صقرها “سطام” من نوع جير تبع فرخ.
وفق “أخبار 24”.