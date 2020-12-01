بالفيديو.. شاب يفاجئ والده بهدية “ورد” في مشهد عفوي لقي تفاعلاً واسعاً

بادر شاب والده أثناء ركوبه السيارة، بهدية “باقة ورد” كبيرة، فاجأه بها، وترك والده في حالة تأثر عفوية من الموقف.
وظهرت الدهشة على الوالد الذي عبر عن عجبه من “غلاء” الهدية، وسط إصرار ابنه أنه “يستاهل” أكثر منها.
ولقي المقطع الذي نشره الشاب طلال بن سعود تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن إعجابهم بلفتة الوفاء من الإبن وردة فعل الوالد العفوية، فيما بادر آخرون لاستذكار أفضال آبائهم والدعاء لهم.
قيل في حب الأب ، هو ضلع وإستقامة ظهر، اللهم أبوي حبيبي اللهم قلبه وعمره💙. pic.twitter.com/HdWRwKa8ff
— طلال بن سعود (@iii6_22) November 29, 2020
وفق “أخبار 24”.