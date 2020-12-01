نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. شاب يفاجئ والده بهدية “ورد” في مشهد عفوي لقي تفاعلاً واسعاً
01/12/2020   5:57 م

بالفيديو.. شاب يفاجئ والده بهدية “ورد” في مشهد عفوي لقي تفاعلاً واسعاً

+ = -
1132

بادر شاب والده أثناء ركوبه السيارة، بهدية “باقة ورد” كبيرة، فاجأه بها، وترك والده في حالة تأثر عفوية من الموقف.

وظهرت الدهشة على الوالد الذي عبر عن عجبه من “غلاء” الهدية، وسط إصرار ابنه أنه “يستاهل” أكثر منها.

ولقي المقطع الذي نشره الشاب طلال بن سعود تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن إعجابهم بلفتة الوفاء من الإبن وردة فعل الوالد العفوية، فيما بادر آخرون لاستذكار أفضال آبائهم والدعاء لهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شاب يفاجئ والده بهدية “ورد” في مشهد عفوي لقي تفاعلاً واسعاً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885124346.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.