بالفيديو.. “الأحوال المدنية” توضح آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر “أبشر”

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا، عبر خدمة “تسجيل المواليد” على منصة “أبشر”.
وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه على طالبي الخدمة، الدخول إلى منصة “أبشر”، وطلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وإيصالهما عبر العنوان الوطني، من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة المقرات.
وأبانت أن الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل هي تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، ثم يختار من تبويب خدماتي، خدمات، ثم خدمة تسجيل المواليد. وفق “أخبار 24”.
لسلامتك وسلامة من تحب
بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة #أبشر من خلال خدمة “تسجيل المواليد” وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد و ايصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.
#الأحوال_المدنية pic.twitter.com/jGzPa6W3PB
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) November 30, 2020