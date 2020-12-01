نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الأحوال المدنية” توضح آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر “أبشر”
01/12/2020   5:58 م

بالفيديو.. “الأحوال المدنية” توضح آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر “أبشر”

+ = -
846

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا، عبر خدمة “تسجيل المواليد” على منصة “أبشر”.

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه على طالبي الخدمة، الدخول إلى منصة “أبشر”، وطلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وإيصالهما عبر العنوان الوطني، من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة المقرات.

وأبانت أن الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل هي تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، ثم يختار من تبويب خدماتي، خدمات، ثم خدمة تسجيل المواليد. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأحوال المدنية” توضح آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر “أبشر”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885124353.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.