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وثقت كاميرا مثبتة داخل سيارة لحظة اصطدامها بحمارين في منطقة الباحة.
ونتج عن الحـادِث إصابة السائق، فيما تعرضت سيارته لأضرار بالغة.
وأظهر المقطع المصور مَقتل الحمارين وسقوطهما على جانب الطريق.
وفق “أخبار 24”.
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